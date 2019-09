Gay Pride. Sorrento città accogliente, minacce casi isolati. Cirinna’ benvenuta. Positanonews il primo quotidiano online della Costiera Amalfitana e Penisola sorrentina si è vestito d’arcobaleno per l’evento del Gay Pride. Da Amalfi a Ravello, Sorrento con Capri e Positano sono simbolo di turismo e accoglienza in Campania e in Italia per il mondo intero. Tanti non sono d’accordo, tanti non accettano la diversità, anche nella nostra redazione, ma su una cosa siamo tutti d’accordo siamo per il rispetto e contro l’odio. Pace e amore sono simboli internazionali che noi tutti riconosciamo nelle costiere, non tutti ovviamente, ma la stragrande maggioranza e da sempre non da oggi. Benvenuto Sorrento Pride benvenuta Cirinna’