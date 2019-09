GASPERINI PRONTO PER L’ESORDIO IN CHAMPIONS ATALANTA COMPETITIVA

Nessuna sorpresa nella lista Champions ufficializzata dall’Atalanta. Gian Piero Gasperini ha inserito in elenco tutta la rosa a disposizione, compreso l’ultimo acquisto Simon Kjaer: sono 22 i calciatori che prenderanno parte alla prima storica avventura dei bergamaschi in Champions League. Atalanta che è stata inserita nel girone C insieme a Manchester City, Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria. Esordio in trasferta contro i croati il prossimo 18 settembre

La lista Champions dell’Atalanta

Guilherme Arana, Musa Barrow (lista b), Timothy Castagne, Marten de Roon, Berat Djimsiti, Remo Freuler, Pierluigi Gollini (formato in Italia), Alejandro Gomez, Robin Gosens, Hans Hateboer, Roger Ibanez, Josip Ilicic, Simon Kjaer, Ruslan Malinovskyi, Andrea Masiello (formato in Italia), Luis Muriel, José Palomino, Mario Pasalic, Francesco Rossi (formato nel club), Marco Sportiello (formato nel club), Rafael Toloi, Duván Zapata.