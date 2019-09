Furore, caduta massi Marina di Praia: chiusura strada competenza del parcheggio

Nei giorni scorsi ci è stato segnalato che dei massi sono caduti sulla strada che conduce a Marina di Praia, che cade nel territorio comunale di Furore, ma è di competenza della Provincia di Salerno. A chiarimento dell’episodio raccontato nell’articolo sotto, il parcheggio in questione è affidato ad una società di Pimonte dal comune di Furore.

I gestori del parcheggio in questione, nonostante la caduta di pietre non destasse particolari preoccupazioni, dovevano provvedere ad apporre delle transenne e chiudere la strada, ma hanno preferito chiudere solamente l’accesso alla spiaggia e a far rimuovere il materiale presente in strada, in modo da continuare a far accedere i veicoli.

Alla nostra lettrice è stato infatti suggerito dai gestori del parcheggio di non allertare i vigili o i carabinieri, altrimenti “chiudono la strada e non facciamo soldi”. La donna impaurita, è rimasta bloccata mezz’ora giù alla Praia e poi è andata via, non potendo far altro che segnalare il problema ai Vigili del Fuoco di Salerno.