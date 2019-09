Forza Italia, Francopio Pellegrino da Giovinazzo: “Basta giochi di poltrone, è ora di una decisa opposizione”

Tre giorni per confrontarsi e ripartire dai giovani, per disegnare il centrodestra che dovrà affrontare le sfide del futuro. A Giovinazzo, in occasione della convention di Forza Italia Everest 2019, sono tanti giovani dei coordinamenti locali giunti da ogni angolo d’Italia, per prendere parte all’appuntamento annuale nella località pugliese.

A rappresentare la Costa d’Amalfi c’era anche il giovane maiorese Francopio Pellegrino, che in questo particolare momento politico, in seguito alla crisi di governo, ha voluto fortemente far sentire il proprio sostegno a Forza Italia. “Sono stati tre giorni intensi, – ci spiega Pellegrino – nell’ambiente c’è voglia di ripartire con proposte interessanti”.

Nel primo giorno al campus estivo dei giovani a Riva del Sole, si è infatti parlato della presentazione di una proposta di legge sull’equo compenso per le libere professioni e la presentazione di una proposta per modificare la legge 135/1990 sulla lotta all’AIDS. Queste giornate sono state una tappa fondamentale soprattutto per lavorare sul futuro rilancio del partito azzurro e dell’intero centrodestra.

Tantissimi sono i big di Forza Italia che hanno presenziato ai vari meeting, dal capogruppo al Senato Anna Maria Bernini al capogruppo alla Camera, Maria Stella Gelmini, poi erano presenti Antonio Tajani, Maurizio Gasparri e tanti altri esponenti da nord a sud, come Lucio Malan, Alberto Barachini, Giorgio Mulé. Licia Ronzulli, Renato Brunetta, Francesco Paolo Sisto, solo per citare alcuni.

Ci ha raccontato Pellegrino, che a suonare la carica è stata soprattutto la Gelmini. “Il Movimento 5 Stelle ha perso la propria verginità politica, non si può dire che governare con la Lega e governare con il PD, non sia un atto di trasformismo politico”, ha detto la capogruppo alla Camera, che ritiene l’esperienza dei pentastellati ormai compromessa anche dai numerosi fallimenti, citando la mala gestio di Roma Capitale.

All’interno del partito c’è voglia di riprendere in mano la propria storia, di “sentirsi orgogliosi di essere berlusconiani”, come ha invece detto Gasparri nel suo intervento al nutrito pubblico di giovani. L’ex presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, invece spinge per un rinnovamento per il centrodestra e per quanto riguarda la Lega, l’esperienza condivisa al governo con i Cinque Stelle, “ha danneggiato sia la Lega che il centrodestra”. Tajani teme poi che le clausole di salvaguardia non verranno disinnescate, in virtù di politiche economiche distributive attuate dai governi Conte e teme seriamente che verrà adottata una patrimoniale.

Forza Italia si prepara quindi a duri mesi di opposizione al Conte bis, specie per scongiurare che questo esecutivo metta le mani nelle tasche degli italiani. Francopio Pellegrino coglie in pieno il clima, che in questi giorni accompagnerà il proprio partito alle votazioni alla fiducia del neonato governo giallorosso. “Basta giochi di poltrone, è l’ora di una decisa opposizione all’ennesimo esecutivo non eletto dal popolo” – afferma il giovane esponente di Forza Italia Maiori.