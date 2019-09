Formula Uno – Ancora, sempre e solo Charles Leclerc! La vittoria della Ferrari commentata da Carlo Ametrano per Positanonews . Un trionfo, una vittoria storica, dopo nove anni vinciamo a Monza , dopo Leclerc , Bottas, seguito da Leiws Hamilton .

Il campionato di Formula Uno 2019 ha vissuto la quattordicesima tappa con il GP di Italia che si è corso sul circuito di Monza. Inizia col botto il Gran premio d’Italia con ottimo spunto da parte di Hamilton che va a ruota a ruota con Leclerc che però tiene la posizione. Eccellente partenza anche per Bottas che cerca di andare all’esterno di Hamilton anche se manca il sorpasso. Non benissimo invece Vettel che si fa superare da Hulkenberg a inizio giro ma il pilota Ferrari aspetta il rettilineo per il sorpasso e ritornare in quarta posizione. Dopo pochi giri Vettel ne combina una delle sue e prima si gira in testa coda e poi nel rientrare colpisce Stroll. Per lui rottura dell’ala e penalizzazione di 10 secondi ai box: gara praticamente rovinata! La corsa si sviluppa nelle prime posizioni con Leclerc che riesce a tenere dietro prima Hamilton e poi Bottas vincendo davanti al pubblico di casa della Ferrari la sua seconda gara. Secondo Bottas terzo Hamilton. Vettel chiude al 13 posto. Ma quello che conta sono le emozioni, Leclerc è entrato nel cuore dei ferraristi .