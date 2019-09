I fondali della Costiera Amalfitana depredati. In due anni raccolti 400 chili di corallo rosso, un danno ambientale enorme

Gli uomini della Capitaneria di Porto di Salerno hanno sorpreso dieci persone che raccoglievano e vendevano illegalmente corallo rosso depredando la fauna e le barriere coralline di molti punti della costiera amalfitana. Gli indagati sono stati destinatari dell’obbligo di dimora con prescrizioni nel comune di residenza, quasi tutti nel napoletano e dovranno rispondere di inquinamento ambientale ed alcuni anche di ricettazione. In due anni sono stati raccolti ben 400 chili di corallo, una specie a rischio di estinzione, per un valore stimato intorno ad un milione di euro. I predatori dell’oro rosso agivano attraverso una società di copertura che utilizzava un oggetto sociale fittizio per coprire l’azione illegale. Le attività di indagine sono iniziate nel 2018 quando, a seguito di un controllo di un’imbarcazione al porto di Salerno, venne ritrovato e sequestrato del corallo. Da allora sono partiti ulteriori riscontri della Guardia di Costiera insieme a varie intercettazioni che alla fine hanno permesso di individuare l’organizzazione formata da pescatori napoletani. L’attività illegale si nascondeva dietro società ufficialmente dedite alla ricerca scientifica ed allo sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali. Ma, in realtà, servivano da copertura per l’attività di vendita illegale del corallo rosso strappato dai fondali della Costiera Amalfitana. Ad essere deturpati sono stati soprattutto i siti sottoposti a vincolo ambientale: Punta Campanella, gli isolotti de Li Galli a Positano, Lo Scoglio dell’Isca di Praiano e Conca dei Marini. Il danno provocato è enorme e ci vorranno circa 50 anni per poterlo sanare anche perché la pesca del corallo viene effettuata con l’ausilio di bombole ed attrezzature che rovinano pericolosamente il substrato roccioso.