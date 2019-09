Film Stasera in TV: Allied – Un’ombra nascosta, Il colore nascosto delle cose, X-Men le origini: Wolverine, Easy Rider – Libertà e paura, Deep Impact, Matrimonio alle Bahamas, Aspirante vedovo.

Allied – Un’ombra nascosta

(Sentimentale, thriller, 2016, durata: 124 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Robert Zemeckis con Brad Pitt, Marion Cotillard, Lizzy Caplan, Matthew Goode, Raffey Cassidy, Charlotte Hope.

Trama del Film Allied – Un’ombra nascosta: Il film racconta la storia dell’ufficiale dei servizi segreti Max Vatan, che nel 1942 incontra nel Nord Africa la combattente della Resistenza Francese Marianne Beausejour in una missione mortale oltre la linee nemiche. Riuniti a Londra, la loro relazione è minacciata dalle estreme pressioni della guerra.

Il colore nascosto delle cose

(Drammatico, sentimentale, 2017, durata: 115 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Silvio Soldini con Valeria Golino, Adriano Giannini, Arianna Scommegna, Laura Adriani, Anna Ferzetti, Beniamino Marcone.

Trama del Film Il colore nascosto delle cose: Emma ha perso la vista a sedici anni, ma non si è lasciata inghiottire dall’oscurità. Il film apre uno spiraglio nel suo mondo ovattato, cangiante, ritratto con profondità e immaginazione da una mente spigliata e irriducibile. Segue i suoi passi corti e incerti lungo le strade accidentate della città, guidata dal bastone bianco che non l’abbandona mai, come la consapevolezza che ogni giorno è una battaglia con qualche inaspettata sorpresa nel mezzo…

X-Men le origini: Wolverine

(Avventura, azione, fantascienza, thriller, 2009, durata: 97 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Gavin Hood con Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Taylor Kitsch, Will i Am, Liev Schreiber, Dominic Monaghan.

Trama del Film X-Men le origini: Wolverine: Il film vede protagonista il più amato del gruppo dgli X-Men, James Howlett detto Logan, alias Wolverine. Nel film Wolverine andrà alla ricerca delle radici del suo potere, cercando verità e vendetta da chi lo ha reso quello che è.

Easy Rider – Libertà e paura

(Avventura, azione, drammatico, poliziesco, 1969, durata: 94 Min) in onda alle 21.15 su Rai 4

Un film di Dennis Hopper con Peter Fonda, Dennis Hopper, Jack Nicholson, Antonio Mendoza, Phil Spector, Warren Finnerty.

Trama del Film Easy Rider – Libertà e paura: Due giovani “hippie” si dirigono con le loro motociclette verso New Orleans. Durante il tragitto vengono accusati dalla gente delle varie località di qualsiasi reato perché il loro abbigliamento suscita molte perplessità. Nonostante che siano molto tranquilli, l’avventura si tramuta in tragedia.

Deep Impact

(Fantascienza, 1998, durata: 122 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Mimi Leder con Robert Duvall, Téa Leoni, Elijah Wood, Vanessa Redgrave, Morgan Freeman, Aleksandr Baluyev.

Trama del Film Deep Impact: Trovandosi di fronte un ex ministro che reagisce nervosamente alle sue domande, la giornalista Jenny Lerner crede di essere sulle tracce di un grosso scandalo rosa. Mentre insiste nell’indagine, viene fermata e condotta ad un incontro segreto con Tom Beck, presidente degli Stati Uniti, che le preannuncia quello che dirà due giorni dopo in una conferenza stampa: una cometa è in rotta di collisione con la Terra, il rischio è quello di una catastrofe, l’alternativa quella di una difficile missione spaziale che verrà intrapresa per deviare il percorso della cometa.

Matrimonio alle Bahamas

(Commedia, 2007, durata: 92 Min) in onda alle 21 su 20

Un film di Claudio Risi con Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Enzo Salvi, Lucrezia Piaggio, Biagio Izzo, Bruno Arena.

Trama del Film Matrimonio alle Bahamas: Bob e Valentina si devono sposare, durante i preparativi del matrimonio si incontrano le famiglie dei due ragazzi. I Di Girolamo, italoamericani molto snob ed i Colombo, una famiglia media capitanata dal tassista Cristoforo e la moglie Rosy, pasticcioni dal cuore tenero. Le diversità sociali daranno il via ad una serie di situazioni comiche che però meterenno in crisi la giovane coppia, che non saprà più se sposarsi o meno.

Aspirante vedovo

(Commedia, 2013, durata: 84 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Massimo Venier con Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto, Ale, Francesco Brandi, Roberto Citran, Bebo Storti.

Trama del Film Aspirante vedovo: Alberto Nardi si dà arie da imprenditore giovane e dinamico ma per adesso è riuscito solo a collezionare un fallimento dopo l’altro. L’unico suo vero affare, sulla carta, è stato quello di sposare Susanna Almiraghi, grande industriale del Nord, una della donne più ricche e potenti del paese. Susanna, però, non ne può più di quel marito cialtrone e inconcludente e ha deciso di lasciarlo affogare nei suoi debiti. Per Alberto è la fine, ma il destino sembra volergli dare una mano: Susanna rimane vittima di un incidente aereo. Di colpo Alberto si ritrova miliardario, l’impero di sua moglie adesso è suo e già si atteggia a grande capitano d’industria. Purtroppo per lui il sogno dura poco: Susanna su quell’aereo non è mai salita…

