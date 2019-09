Festa della vendemmia a Priora (Sorrento)

A Priora frazione collinare di Sorrento raggiungibile in auto percorrendo via Nastro Verde, a piedi per gli amanti del trekking, salendo per Monte Sant’Antonio e proseguendo per Santa Maria del Toro, gli abitanti sono alle prese con l’organizzazione della 40esima edizione della – Sagra dell’Uva 2019 – che come da antica tradizione prenderà il via in concomitanza dei festeggiamenti religiosi della Beata Vergine del Rosario nella parrocchia di Sant’Attanasio fra le più antiche di Sorrento (1605) a partire da sabato 5 ottobre, per concludersi lunedì 7 ottobre. Gli organizzatori della sagra intendono offrire ai visitatori percorsi di degustazione enogastronomica di prodotti tipici abbinati ad altri di tipo informativo realizzati con stand dedicati agli antichi mestieri della civiltà contadina come il bottaio, il falegname, il fabbro e il viticoltore. Non mancheranno anche quest’anno momenti dedicati alla convivialità, al divertimento e alla buona musica dal vivo.

