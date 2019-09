Ferrari, prima vittoria per Charles Leclerc, con dedica all’amico pilota Hubert, vittima di un incidente in Formula 2

La Ferrari vince il Gran Premio del Belgio a SPA con Charles Leclerc, che dedica la vittoria all’amico Anthoine Hubert, il pilota francese di 22 anni deceduto per le ferite riportate in un drammatico incidente durante la gara 1 della Formula 2.

E’ la prima vittoria in carriera per il pilota monegasco, che riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio dopo un lungo digiuno. Leclerc, di soli 21 anni è il primo pilota nato nel Principato di Monaco a vincere il GP del Belgio, è stato velocissimo in tutto il weekend di gara, con ottime performance nelle sessioni di libere e la conquista della pole position, davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel, che si piazza quarto ai piedi del podio, alle spalle delle due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Ultimo giro di grandissima tensione per Leclerc, che aveva cominciato a perdere il vantaggio su Hamilton, con il campione del mondo che non ha mollato un attimo la presa. Quinto posto per Alexander Albon, al debutto sulla Red Bull. Sesto Sergio Perez su Racing Point, settimo Daniil Kvyat su Toro Rossi, ottavo Nico Huelkenberg su Renault, nono Pierre Gasly su Toro Rosso e decimo Lance Stroll sull’altra Racing Point. Sfortunato Antonio Giovinazzi, uscito fuori pista con la sua Alfa Romeo nel finale quando era in lotta fra i primi dieci.

Tratto dal Corriere dello sport