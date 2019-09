Faito Trail, gran festa di sport e amicizia sulla montagna più bella del mondo . Domina le bellezze della Campania fra il Golfo di Napoli, Sorrento e Amalfi su Positano, Castellammare di Stabia, Pompei , il Vesuvio. Una meraviglia della natura . Oggi Positanonews, grazie a Sara e Lucio, c’è . Volpe e i suoi si sono dati da fare per il Faito X-Trail, 4° memorial Tonino Massa, la prima skyrunning dei Monti Lattari che si snoda lungo un tragitto caratterizzato da panorami mozzafiato. Il percorso ha una lunghezza totale di 17 chilometri e un dislivello di ben mille e 400 metri, che attraversa sentieri che si affacciano sulla penisola sorrentina e sulla costiera amalfitana, offrendo uno spettacolo naturale di straordinaria bellezza. La gara, unica in Campania per il suo genere, fa parte del circuito Parks Trail ed è promossa dalla società Aequa Running, con il patrocinio del Comune di Vico Equense. Immersi nella natura, i partecipanti si metteranno alla prova nell’affascinante scalata del Monte Faito, avendo la possibilità di ammirare il paesaggio circostante. Tante le novità in programma per questa nona edizione a cominciare dalla partenza, che avverrà da Santa Maria del Castello, poi un mini trail per bambini da 6 a 16 anni, servizio di babysitteraggio per i figli dei partecipanti e area giochi con animatori per bambini. La corsa in alta quota, o skyrunning, è uno degli sport più affascinanti e duri: la naturale fatica della corsa di lunga durata, a livello anche di maratona, si somma con la quota, con i forti dislivelli, con le avverse condizioni climatiche, con i pericoli tipici della montagna, in un “mix” che mette a dura prova il fisico e la psiche degli atleti, anche i più preparati. Video e diretta di Sara Ciocio e Lucio Esposito per Positanonews