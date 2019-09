Fabrizio Buongiorno sul palco con Maria Nazionale al Bufala Fest di Napoli

Ancora un altro successo al “Bufala Fest – Non solo Mozzarella”, che si sta svolgendo lungo via Caracciolo a Napoli. Ma stavolta, oltre ai tanti stand, intrattenimento e buon cibo, si è avuto un tocco positanese: Fabrizio Buongiorno sul palco insieme a Maria Nazionale. L’artista napoletana, grazie alla forte personalità che la contraddistingue, ha letteralmente coinvolto il pubblico presente e, con la sua inconfondibile voce, ha fatto tremare i cuori di tutti i suoi fan. Ha più volte ringraziato la sua band, i suoi musicisti, che l’accompagnano e supportano in ogni sua esibizione e dove il mare e la luna facevano da sfondo alla magnifica serata, è stata una forte emozione vedere Fabrizio esibirsi con la sua chitarra basso, accanto all’artista partenopea.

Complimenti per la serata e per aver fatto gioire un’immensa platea, scatenata e ricca di euforia.

Bufala Fest 2019: Fabrizio Buongiorno e Maria Nazionale sul palco