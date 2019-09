EVENTI DELLE DUE COSTIERE DI LUNEDI 2 SETTEMBRE

La nostra Penisola Sorrentina e la nostra Costiera Amalfitana sono sempre ricche di tantissimi eventi imperdibili. Da Vico Equense a Massa Lubrense e da Positano a Vietri sul Mare gli appuntamenti di questa giornata sono tanti e di tutti i tipi: eventi culturali, eventi gastronomici, eventi musicali… Tutto quello che cerchi è su Positanonews, il primo giornale online delle costiere più belle del mondo che da oltre 15 anni segue la cronaca locale e le storie di voi lettori, che siete la parte più importante!

Le condizioni meteorologiche non sono delle migliori, comunque una serie di eventi sono e rimangono in programmazione. Ovviamente accertarsi prima di andare.Teatro all’Oasi, prosegue con la compagnia di Battipaglia, con uno spettacolo gratuito. Peppino di Capri chiude il Capodanno Bizantino ad Amalfi.

Capodanno Bizantino. Peppino Di Capri in concerto per la chiusura lunedì 2 settembre 2019 a partire dalle ore 21.30 in piazza Duomo.

Il grande chansonnier animerà una delle più suggestive piazze italiane con il meglio della sua produzione musicale accompagnato dall’inseparabile pianoforte a coda. Il concerto, ad ingresso gratuito, volerà tra i suoi più grandi successi, che sono pietre miliari della musica e della vita degli italiani.

Sarà il gran finale della manifestazione organizzata dal Comune di Amalfi, in collaborazione con il Comune di Atrani, il Centro di Cultura e Storia Amalfitana e con il cofinanziamento della Regione Campania, nell’ambito della programmazione POC Campania 2014/2020 – “Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale”, con Peppino Di Capri.

In attesa del Sorrento Pride “La Tradizione”, lunedi 2 settembre alle ore 20:30, apre le porte del suo ristorante con una cena sociale per sponsorizzare l’evento e sensibilizzare la popolazione sulla storia dei pride e della comunità lgbt e sulle cause che ancora oggi ci spingono a scendere in piazza.

La serata si aprirà con un breve intervento di alcuni esponenti della comunità lgbt per poi dare inizio alla cena, con un menù ricco di prelibatezze*.

Il costo della serata è di €30, di cui €20 saranno devoluti alla organizzazione del Pride di Sorrento del 14 Settembre per sostenere le spese del corteo e degli eventi correlati.

Vi aspettiamo numerosi.

– Prenotazione obbligatoria, posti limitati.