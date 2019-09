EVENTI DELLE DUE COSTIERE DEL WEEK-END 6-8 SETTEMBRE

L’estate non è finita, cultura, musica e mostre proseguono ancora per tutto settembre. Disco o classica? Ravello Festival o Africana, Syrenuse?

Il 7 settembre, alle ore 21, in Piazza Fontana Moresca (ingresso libero) sarà di scena Valentina Stella con la sua voce autentica di chi ancora cerca Dio tra i vicoli e vicino al mare, di chi si sente ora in cielo e ora in terra, in pace e in guerra, di chi e nato dalle viscere di una Napoli sofferente ma viva, pronta a un sorriso e all’amore.

Esattamente come Anna, madre dell‘artista, alla quale è dedicato il brano «Nannì» che da il titolo al concerto.

Quello portato a Ravello da Valentina Stella sarà un racconto musicale nella melodia napoletana classica e moderna, che spazia da Salvatore di Giacomo, Libero Bovio, Bruno Lanza, Pino Daniele, Mario Merola, Giulietta Sacco, e brani inediti di giovani autori come Giovanni Block, Alessio Arena e Gianpaolo Ferrigno.

La prossima domenica a Villa Fondi, il nostro omaggio al grande, immenso Leonardo da Vinci, Genio del Rinascimento… Ti aspettiamo!