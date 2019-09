European Model Awards 2019: il vincitore è il casalucese Giuseppe Improta

CASALUCE. Giuseppe Improta, modello ed influencer, ha vinto l’edizione 2019 degli “European Model Awords”, massimo contest di settore a livello internazionale.

Il prossimo sabato 7 settembre, il casalucese verrà insignito del prestigioso titolo e ritirerà il premio presso il famosissimo locale “Tantra” di Ibiza, durante una serata speciale dedicata alla super star simbolo degli anni ’80 e ’90, Madonna.

Si tratta dell’ennesimo successo per Improta, dopo le collaborazioni con brand quali Diesel, Canali, Malo e Roberto Botticelli, oltre alla sua presenza, come ospite, alla “Feeric Fashion Week” , in Sibiu (Romania).

Nuovi progetti “born in Espana” sono all’orizzonte. Durante il mese di agosto, infatti, Giuseppe è stato ospite speciale alla “Metro Disco” di Barcellona dove, in veste di testimonial, ha indossato i capi dello stilista Tim Thomas, in occasione della presentazione della sua ultima capsule collection del cinquantesimo di “Stonewall New York”.

A seguito della vittoria conseguita, il magazine “Skandal”, presieduto in passato anche dalla stella del mondo della musica Ricky Martin, ha dedicato a Giuseppe Improta la copertina di settembre, oltre ad un’intervista in esclusiva.