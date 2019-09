ESCLUSIVA – Positano, strada chiusa a Tordigliano: parla il sindaco De Lucia. “Troveremo soluzione”

Positano. Continuiamo ad aggiornarvi circa la situazione legata al tratto di Statale Amalfitana a Tordigliano, interessato dalla caduta di massi. Abbiamo ascoltato in esclusiva il sindaco di Positano, Michele De Lucia, il quale ci ha riferito: “E’ stata una nottata molto intensa. E’ un fenomeno che va verificato, va analizzato: già ci siamo messi in contatto col Comune di Vico Equense, Comune di competenza e cercheremo di trovare una soluzione. Ho parlato tutta la notte con l’ANAS per trovare soluzioni adeguate. Solleciteremo dei sopralluoghi”.

Ricordiamo che l’ANAS non ha ancora diramato comunicati. Per chi arriva dalla Napoli – Salerno A3, da Castellammare di Stabia, direzione Amalfi, è necessario proceda per Agerola. La SITA da Sorrento direzione Amalfi non circola e devia anch’essa per Agerola, con enormi disagi.