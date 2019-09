Emma Marrone a Michele Savastano “Riprenditi, canterò per te” . Michele Savastano , il ragazzo investito a Vico Equense , si è risvegliato dal coma. La bella notizia è stata resa nota dalla fidanzata Pina di Nola attraverso un post su Facebook. Oggi sarà trasferito in un centro a Crotone dove inizierà la terapia per il risveglio celebrale.

Il giovane promesso sposo di Castellammare di Stabia è stato coinvolto nel terribile incidente stradale dell’11 agosto a Vico Equeste.

Michele ha lottato come un leone ed è uscito dal coma nel Reparto di Rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Napoli dall’11 agosto scorso quando una moto lo travolse mentre si trovava in compagnia della sua fidanzata Pina Di Nola.

E ora arriva il significativo messaggio di Emma Marrone, la cantante che ha interrotto il suo instagram per curarsi il cancro “Riprenditi, canterò per te”