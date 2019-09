Eccellenza, Vico Equense prende gol dopo 11 partite di campionato. Torna Raganati dall’infortunio

Il Vico Equense con i 4 punti in 2 partite ha sicuramente iniziato bene la propria stagione. Il punto di forza sembra essere la difesa, sempre una garanzia per gli azzurro-oro.

Il successo per 1-2 di sabato scorso ad Angri contro l’Alfaterna presenta un dato importante: considerando lo scorso campionato, erano 11 partite che i vicani non prendevano gol, coppa Italia esclusa.

Se consideriamo anche la coppa, quest’anno gli azzurro-oro hanno subito 1 solo gol in 2 partite. Sommati diventano 2 reti subite in 4 gare ufficiali, su cui il portiere Munao poteva fare ben poco per neutralizzarli.

Buone notizie arrivano anche dall’infermeria: torna Raganati, recupero fondamentale in vista della squalifica di Caiazza. Tuttavia per la trasferta di Castel San Giorgio mancherà Coppola (che si sta riprendendo dalla frattura al naso) e in dubbio resta Schettino. Da valutare anche le condizioni di De Julio e Correale.