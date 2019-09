Eboli schianta tre auto in sosta con la BMW poi scappa, ecco cosa è successo stanotte Un’auto impazzita che urta numerosi veicoli parcheggiati in Piazza delle Repubblica ad Eboli. Un uomo alla guida di una BMW forse in stato di ubriachezza e sotto l’effetto di stupefacenti è piombato a tutta velocità contro i veicoli parcheggia sulla strada: 3 auto sono andate praticamente distrutte mentre l’uomo a bordo della BMW è scappato abbandonando il veicolo sul posto.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito anche se è prontamente intervenuta una ambulanza dell’Humanitas ed una squadra dei Vigili del Fuoco: restano i danni, ingenti, ed il grande spavento perché quello che è accaduto avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi dal momento che la Piazza era comunque affollata da numerosi giovani. Intanto i Carabinieri sono sulle tracce dell’autore dell’incidente. Si pensa che la BMW possa essere di provenienza furtiva.