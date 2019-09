Dorian, catastrofe alle Bahamas: «Morti per le strade».

Una notizia che ha colpito tutto il mindo e wui di anche i nostri letyori cge riprendiamo dal Messaggero. L’uragano Dorian lascia una scia di morte alle Bahamas. «Abbiamo indicazioni di diversi morti, di corpi visti» per le strade delle isole di Abaco, ma «non siamo ancora in grado di confermare queste indicazioni fino a quando non vedremo con i nostri occhi», dice il ministro degli esteri delle Bamahas, Darren Henfield. Un quadro drammatico che aggrava il bilancio finora fermo a una vittima, un bimbo di 8 anni annegato. A darne notizia all’emittente locale Eyewitness News è stata la nonna del bambino, Ingrid Mcintosh. Sarebbero già 13.000 le case distrutte o danneggiate. L’uragano comunque perde forza e scende a categoria 4. Si muove lentamente verso la costa della Florida.

FOTO – di –

«Le condizioni sono catastrofiche a Grand Bahama, parte dell’isola è sott’acqua», afferma Kwasi Thompson, ministro responsabile di Grand Bahama. New Providence, l’isola più popolosa delle Bahamas, è alle prese con un black out totale. I soccorritori sono al lavoro per cercare di ripristinare l’elettricità ma stanno incontrando molte difficoltà a causa delle inondazioni sull’isola. «Preghiamo per gli abitanti delle Bahamas, colpiti come mai prima d’ora. Venti di quasi 320 chilometri l’ora», ha scritto su twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

In Florida. I venti di Dorian sono ora a 155 miglia all’ora, circa 249,4 chilometri all’ora. Un uragano è considerato di categoria 5 quando i venti sono di 157 miglia all’ora in modo consistente. Dorian si muove lentamente a circa 1,6 chilometri all’ora. L’uragano dovrebbe arrivare sulle coste della Florida a categoria 4. Chiusi cinque porti sulla costa atlantica del paese: Miami, Everglade, Fort Pierce, Palm Beach e Port Canaveral. Chiuso anche l’aeroporto di Fort Lauderdale «fino a ulteriori comunicazioni». L’uragano è atteso in Florida nella tardata serata italiana, la sua traiettoria non è ancora chiara. Secondo le ultime rivelazioni passerà vicino alla costa atlantica dello stato senza però, probabilmente, toccare terra direttamente.

Evacuazioni obbligatorie per oltre 148.000 persone in Florida nella contea di St John. L’allerta è scattata in diverse aree dello stato, inclusa Jacksonville. Chiudono le scuole nelle aree più esposte. Le scuole nell’area di Miami, chiuse lunedì per il Labor Day, resteranno chiuse martedì. Chiuse martedì e mercoledì le scuole delle contee di Duval, Brevard e St. John.

Il governatore del South Carolina, Henry McMaster, ha ordinato evacuazioni obbligatorie per l’intera costa dello stato in attesa dell’uragano. L’ordine riguarda circa un milione di persone. Dichiarato lo stato d’emergenza anche in Georgia e nel North Carolina.

Gli italiani. Il Consolato d’Italia a Miami segue con attenzione l’evolversi della situazione legata all’emergenza provocata da Dorian. La raccomandazione che si legge sul sito “Viaggiare sicuri della Farnesina” è di allontanarsi dalle zone costiere e di evitare di spostarsi in auto da lunedì 2 settembre fino al termine degli effetti dell’uragano. Il personale del consolato è reperibile al numero di emergenza: +1 305 753 0532, nonché all’indirizzo mail: miami.emergenza esteri.it. L’allarme uragano per le Bahamas nord occidentali persiste fino a lunedì 2 settembre. Ancora operativo l’aeroporto di Nassau, mentre è stato chiuso quello di Freeport. Secondo i principali osservatori meteorologici, Dorian dovrebbe proseguire verso nord, lambendo, tra lunedì 2 e martedì 3 settembre, le coste della Florida. In via precauzionale è stato chiuso l’aeroporto di Orlando.

Dorian è il secondo uragano più forte mai registrato nell’oceano Atlantico dopo Allen nel 1980, e potrebbe uguagliare per la forza dell’impatto a terra il primato dell’uragano del Labor Day del 1935.

Lunedì 2 Settembre 2019