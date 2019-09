Domeniche sportive con la lega navale di Vico Equense

Ultima domenica di settembre dedicata ad un intensa attività sportiva per la Sezione LNI di Vico Equense. A Salerno, in occasione del Raduno Nazionale Marinai D’Italia con la presenza della Marina Militare e della “Vespucci”, si è svolto il V^ Campionato Nazionale di Vela Latina, presenti numerose imbarcazioni provenienti da varie regioni. Dopo due giorni di regate il nostro equipaggio con il gozzetto “Marina di Vico” dei fratelli Manganaro si è aggiudicato un combattuto e meritato II* posto. Intanto a Meta di Sorrento il nostro piccola Alberto Junior si è aggiudicato anche lui un secondo posto al III^ Coppa Città di Meta valevole come tappa al “Trofeo due Golfi ‘19”. E non per ultimo continuano gli allenamenti delle nostre Signore sul “Aequa Pink Dragon”. Un nostro piccolo contributo alla nostra Vico Equense.