Domenica il Sorrento ospite a Taranto. Analisi e Info sui biglietti

Nella quinta giornata di Serie D, girone H, il Sorrento farà visita al Taranto, domenica prossima alle 15 allo stadio Erasmo Iacovone. Una partita sicuramente complicata con un avversario forte, che in 4 partite si ritrova in testa alla classifica a 9 punti, insieme a Fasano e Brindisi.

Nella scorsa giornata però i ragazzi di Maiuri hanno dato delle risposte importanti, dando vita ad una prestazione positiva battendo il Fasano 1-0, fino a quel momento a punteggio pieno con 0 reti subite.

Adesso sarà importante dare continuità ai risultati dopo un inizio un po’ stentato, ma la qualità del gioco sta decisamente crescendo di partita in partita. Sarà solo questione di tempo e tra qualche settimana si vedrà il Sorrento al top della condizione.

Per quanto riguarda i biglietti per la partita di domenica, il settore ospiti è disponibile soltanto in prevendita, a partire da Giovedì 26 fino alle ore 19 di Sabato 28 Settembre.

Prezzo: €12.00

Prevendita online sul cirvuito Viva Ticket.