Disastro concorso Regione Campania: necessario intervento forze dell\'ordine

Oggi, 2 settembre, alla Mostra d’Oltremare di Napoli si è tenuta la prima prova del concorso tanto ambito da giovani disoccupati (e non solo). L’attesissimo concorso indetto per le migliaia di assunzioni a tempo indeterminato in tutta la Regione Campania, non è iniziato nel migliore dei modi. I candidati, dopo aver atteso la posticipazione delle prove fino alle 11.00, hanno dovuto attendere altre 2 ore circa. La causa di tutto ciò? Fotocopiatrici malfunzionanti, che hanno ritardato l’inizio della prova di circa 4 ore. Polemiche e caos tra i parenti accompagnatori dei candidati e i candidati stessi che in parte sono andati via, e i restanti hanno protestato fino a far mobilitare le forze dell’ordine.