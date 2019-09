Diretta Atalanta-Fiorentina ore 18: dove vederla in tv e formazioni ufficiali

Reduce dalla brutta prova in Champions, i nerazzurri di Gasperini cercano la vittoria in campionato. I viola guidati da Montella vogliono la prima vittoria in stagione.

PARMA – Nella sede eccezionale dell’Ennio Tardini di Parma, vista l’indisponibilità dello stadio di Bergamo interessato dai lavori, l’Atalanta prova a reagire dopo la brutta prestazione offerta in settimana nell’esordio assoluto in Champions League dei nerazzurri. A sfidare la squadra di Gasperini c’è la Fiorentina di Vincenzo Montella, ferma a 1 punto in classifica nonostante la buona prova offerta contro la Juventus nell’ultimo turno di Serie A. I viola, dunque, proveranno a trovare punti che possano muovere la classifica anche se giocare contro l’Atalanta non è mai facile. Dopo la vittoria in extremis raggiunta a Genova, i nerazzurri di Bergamo proveranno a trovare altri 3 punti importante per ambire ancora all’Europa del prossimo anno.

Dove vedere Atalanta-Fiorentina in tv

La partita tra Atalanta e Fiorentina è in programma questo pomeriggio alle 18.00 al Tardini di Parma – indisponibile l’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo – e sarà visibile in diretta tv su Sky Serie A e Canale 251. Inoltre, la diretta streaming sulla piattaforma Skygo.

Formazioni ufficiali Atalanta-Fiorentina

Dopo le fatiche di coppa e in vista del turno infrasettimanale che parte il prossimo martedì Gasperini opta per il turnover. Chance per Castagne al posto di Hateboer e per Malinovskiy e Pasalic. Per la Fiorentina, invece, Montella conferma l’11 che ha fatto bene contro la Juve.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Djimsiti, Masiello; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata. ALL.: Gasperini.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. ALL.: Montella.