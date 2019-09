Dalla Germania a Praiano per festeggiare in modo romantico l’anniversario di matrimonio, 75enne muore per un infarto

Quale posto più romantico della costiera amalfitana per festeggiare l’anniversario di matrimonio? E’ quanto pensato da un tedesco 75enne che era giunto con la moglie a Praiano affittando una camera con la vista sul mare per rendere quel giorno indimenticabile. Ma il destino ha deciso diversamente e quello che doveva essere un momento di felicità si è trasformato in un incubo. Questa mattina, infatti, il 75enne ha avvertito un malore improvviso ed è stato trasportato con un’ambulanza al Pronto Soccorso di Castiglione di Ravello dove è arrivato verso mezzogiorno in codice rosso. Il suo cuore si era fermato ma i medici hanno fatto di tutto per cercare di rianimarlo, hanno effettuato tutte le manovre specifiche ed hanno usato anche il defibrillatore ma non c’è stato nulla da fare se non dichiarare la morte dell’uomo. Ora la salma si trova presso la sala mortuaria dell’ospedale e si stanno effettuando le pratiche per poterla rimpatriare.