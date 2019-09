Dal 30 settembre gli studenti universitari potranno contare sulle corse dirette Amalfi-Fisciano. Tutti gli orari

Sono tanti gli studenti universitari della costiera amalfitana che ogni giorno devono raggiungere Fisciano e dal 30 settembre potranno contare sulle corse dirette dei pullman della Sita che collegheranno Amalfi con Fisciano. Le corse erano state già introdotte in via sperimentale lo scorso mese di marzo e, con l’inizio dell’anno accademico, sono state confermate. Le linee saranno disponibili dal lunedì al venerdì e fermeranno ad Atrani, Minori, Maiori, Cetara e Vietri sul Mare. L’autobus diretto partirà da Amalfi alle ore 6.30, mentre per il ritorno sono previste due partenze da Fisciano: alle ore 12.30 ed alle 18.35. Un grande aiuto per gli studenti universitari della Costiera Amalfitana che finalmente potranno spostarsi con meno difficoltà verso l’Università di Salerno, senza essere costretti a cambiare mezzi pubblici anche di diverse aziende.