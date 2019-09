Crispiano (TA). FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CRISPIANO – 2019.

Articolo di Maurizio Vitiello – FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CRISPIANO – 2019.

Dal 16 al 22 settembre: conferenze, eventi e una festa musicale di piazza per costruire un ponte culturale tra l’Italia e il Perù.

E’ un legame tra culture diverse che culminerà con un gemellaggio tra il Comune di Crispiano e la provincia di Tarma, una delle 9 province della regione di Junín in Perù.

Un vero e proprio ponte culturale, lungo oltre 10 mila chilometri, che collegherà due nazioni, l’Italia e il Perù, e che mira a mettere insieme due popoli sulla base del principio della piena integrazione e della multiculturalità.

Nasce, così, la prima edizione del “Festival internazionale di Crispiano”, l’iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale di Crispiano (Assessorato alla Cultura), in collaborazione con l’Associazione “Ritmo Color y Sabor”.

La manifestazione è finanziata dalla Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e Puglia Promozione e gode del patrocinio, oltre che della Regione Puglia, anche della Provincia di Taranto, dei Comuni di Taranto, Crispiano, Martina Franca, Statte, Alberobello, della Provincia di Tarma (Perù), del Consolato e dell’Ambasciata del Perù in Italia ed è stata voluta dall’Amministrazione Comunale di Crispiano, nell’ambito delle iniziative finalizzate a celebrare il Centenario dell’Autonomia del Comune.

Diventerà una manifestazione stabile, capace di proiettare la cittadina ionica sulla scena delle più importanti iniziative culturali della Puglia.

Tra i partner istituzionali del Festival Internazionale di Crispiano c’è la Camera di Commercio di Taranto, il GAL Magna Grecia, Terra delle Gravine, il Centro servizi volontariato (CSV) di Taranto e il Distretto urbano del commercio Statte-Crispiano. Un programma ricco di iniziative e di eventi che culmineranno con la cerimonia istituzionale di gemellaggio tra il Comune di Tarma (Perù) e il Comune di Crispiano (Italia), che si svolgerà venerdì 20 settembre 2019, alle ore 11.00, in piazza Madonna della neve a Crispiano, alla presenza della delegazione istituzionale peruviana della Provincia di Tarma.

Si parte lunedì 16 settembre con l’apertura della mostra di paesaggi peruviani e crispianesi con le opere dei pittori Jimmy Tinoco e Franco De Leonardis, che sarà allestita nella Biblioteca Civica di Crispiano fino al 21 settembre.

Conferenze e tavole rotonde nei giorni che precedono la grande festa musicale di piazza nella due giorni di spettacoli e danze che si svolgeranno con il coinvolgimento di tutta la cittadinanza venerdì 20 e sabato 21 settembre in piazza Madonna della neve.

La delegazione peruviana, inoltre, sarà in visita in diversi luoghi del territorio delle 100 masserie di Crispiano.

“La prima edizione del Festival Internazionale di Crispiano vuole essere un messaggio di pace, di accoglienza, di integrazione, ma anche un’occasione di festa, oltre che opportunità di sviluppo per il territorio”, dichiara l’Assessore alla Cultura del Comune di Crispiano, Aurora Bagnalasta.

“Oltre a tutti i partners istituzionali e i sostenitori di questa iniziativa – aggiunge – è importante ringraziare i Consiglieri comunali, i miei colleghi della Giunta, e il sindaco Luca Lopomo, perché insieme crediamo in questo importante progetto”.

PROGRAMMA

Dal lunedì 16 al sabato 21 settembre:

Mostra di paesaggi peruviani e crispianesi con le opere dei pittori Jimmy Tinoco e Franco De Leonardis Biblioteca civica – CRISPIANO

Giovedì 19 settembre – ore 10.00:

Conferenza con le aziende del territorio Sala degli uccelli c/o Palazzo ducale – MARTINA FRANCA

Giovedì 19 settembre – ore 16.30:

Il mercato peruviano: reciproche opportunità di interscambio e partenariato con la provincia di Taranto Sala Monfredi c/o Cittadella delle imprese (Camera di Commercio) – TARANTO

Venerdì 20 settembre – ore 11.00:

Cerimonia istituzionale di gemellaggio Crispiano (Italia) – Tarma (Perù) Piazza Madonna della neve – CRISPIANO

Sabato 21 settembre – ore 10.00:

Conferenza c/o sede del GAL Magna Grecia – GROTTAGLIE

Domenica 22 settembre – ore 10.00:

Conferenza/visita al Comune di Alberobello – Alberobello

Venerdì 20 e sabato 21 settembre – ore 21.00:

FESTA MUSICALE DI PIAZZA Piazza Madonna della neve – CRISPIANO

Da non perdere.

Maurizio Vitiello