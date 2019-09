Costiera, tappa a Positano per la bella modella vietnamita Linh Dang Khanh Nguyen

Siamo ormai entrati in pieno autunno ma il fascino della Costiera Amalfitana è sempre irresistibile. Ancora, nei territori della Divina, continuano ad arrivare vip e celebrità da tutto il mondo. Oltre alla presenza di Robin Thede, segnalata poco fa, si segnala anche la presenza di una splendida modella di origini vietnamite dal nome assai complicato: Linh Dang Khanh Nguyen.

Linh è molto famosa nel suo paese natio e conta oltre 400 mila follower su Instagram, risultando essere tra le influencer più in voga dalle sue parti. E’ stata lei stessa a mostrarsi davanti ad alcuni dei panorami più belli della Costiera, ovvero a Positano, dopo essersi fermata per una tappa breve, come da lei riferito. “Addio Positano, ho molti rimpianti – ha scritto – Sfortunatamente, non ho programmato qui una sosta più lunga, di andare in kayak, a fare immersioni subacquee o un miliardo di altre cose interessanti che si possono fare qui. Sono trascorsi subito tre giorni e due notti in Costiera Amalfitana…”.

Insomma, anche d’autunno la Divina non perde quel fascino che la caratterizza e dimostra di avere un’attrativa sicuramente unica al mondo. D’altronde, anche la CNN ha nominato la Costiera Amalfitana tra le località più affascinanti da visitare in autunno nel Belpaese e questo non può che confermare quanto detto. “L’Italia è meravigliosa a settembre”, ha affermato Fulvio De Bonis, fondatore di Imago Artis Travel, una società con sede a Roma che vende viaggi di lusso in Italia. “I luoghi popolari non presentano le folle dell’estate, il clima è caldo ma non troppo e gli italiani che lavorano nel turismo sono di umore migliore perché non sono così oberati di lavoro”. E nella seconda metà di settembre fino a ottobre e novembre, dice De Bonis, i prezzi degli hotel e dei voli diminuiscono. Sempre più turisti hanno deciso di “spostare” le proprie vacanze da agosto a settembre…