Costiera in pericolo: la causa? Lo scioglimento dei ghiacciai

La questione dell’inquinamento, che causa riscaldamento globale e quindi bruschi mutamenti climatici, e rientra tra le cause principali dello scioglimento dei ghiacciai. Purtroppo tutti questi fattori avranno come conseguenza l’innalzamento del livello del mare, e stando a quanto risulta dalle ricerche di varie università inglesi e tedesche, entro la fine del XXII secolo, la probabilità che lo scioglimento dei ghiacciai causerà la scomparsa totale di numerose coste, aumenterà notevolmente con il passare degli anni. Ad essere coinvolte, numerose coste soprattutto della Campania, tra cui: la Costiera Amalfitana, il Cilento, Napoli e il parco archeologico di Paestum.

La ricerca condotta dalle università si intitola (in italiano) Patrimonio mondiale dell’ Unesco nel Mediterraneo a rischio di inondazioni costiere ed erosione dovute all’innalzamento del livello del mare, e sostiene che dei 49 siti culturali che affacciano sul Mediterraneo, 37 sono a rischio inondazione nei prossimi 100 anni, mentre 42 dovranno affrontare i problemi relativi all’ erosione a partire già dai prossimi anni. In Italia, oltre a quelli sopra citati, tra i siti a rischio inondazione abbiamo: Venezia, Aquileia, Ferrara e delta del Po e anche zone come il centro storico di Napoli, Pompei, Ercolano e Torre Annunziata.

Una realtà molto triste che ci troveremo ad affrontare, ma che riguarda soprattutto le prossime generazioni, le quali vedranno fenomeni del genere più volte l’anno, anzichè ogni 100 anni.