Costiera, ecco lo yacht extra lusso Flying Fox: tappa a Positano

Ancora yacht extra lusso in Costiera Amalfitana. Questa volta è stato il turno della Flying Fox, una imbarcazione sensazionale. Come dimostrano le immagini raccolte dal nostro amico Eugenio Fucito, lo yacht ha fatto tappa a Positano proprio questo weekend, ma già aveva fatto visita alla Divina un paio di mesi fa.

La nave in questione è uno Yacht costruito nel 2019 che naviga attualmente sotto bandiera della Cayman Islands. Al suo interno, Flying Fox può ospitare fino a 22 ospiti in 11 camere, tra cui una master suite, 10 cabine VIP. È inoltre in grado di trasportare a bordo fino a 54 membri dell’equipaggio per garantire una esperienza unica di lusso in yacht.

Gli arredi sono lussuosissimi. Diverse le strutture per il tempo libero e l’intrattenimento di Flying Fox che la rendono barca ideale per socializzare e intrattenere con la famiglia e gli amici. È costruita con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio. Flying Fox è in grado di eseguire 20 nodi, con una velocità di crociera di 15 nodi.

Beach club, Beauty room, Eliporto, Jacuzzi (sul ponte), Sala massaggi, Piattaforma di nuoto, Garage tenero, Luci subacquee, Piscina, Aria condizionata, BBQ, Salone di bellezza, Camino, Sauna, Spa, PALESTRA, Solarium, Solarium, Cinema, bagno turco. Flying Fox è attualmente disponibile per il noleggio, per saperne di più su questo superyacht si prega di contattare il proprio broker charter preferito.