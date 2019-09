Costiera, ecco la showgirl americana Lindsay Hubbard: tappa a Positano e al Sentiero degli Dei

Ancora vip in Costiera Amalfitana nonostante l’estate sia ormai ufficialmente terminata. Tra i tantissimi turisti che ancora stanno affollando la Divina, molti sono vip e celebrità da tutto il mondo. E’ arrivata, questa volta, la bellissima showgirl americana Lindsay Hubbard. Lindsay ha pubblicato diverse foto sul proprio profilo ufficiale Instagram dove viene ritratta con alle spalle lo splendido panorama di Positano e successivamente, insieme al compagno Stephen Traversie, sul Sentiero degli Dei.

Classe ’86, la bella Lindsay ha raggiunto la fama grazie al reality Bravo Summer House, in onda su BravoTV. Prima della fama, nel giugno 2009, ha aperto la sua agenzia di pubbliche relazioni con sede a New York Hubb House PR. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha iniziato una relazione con la compagna della star di Summer House Everett Weston dopo due anni di amicizia, mentre ora è fidanzata con Stephen Traversie. In Bravo’s Summer House, è apparsa accanto a Lauren e Ashley Wirkus.

Su CELEBS TREND NOW, Lindsay’s è nella lista delle celebrità più famose. Inoltre, è classificata nella lista delle persone più famose che sono nate l’11 agosto. Posizione tra i più famosi Star dei reality. Il patrimonio netto stimato di Lindsay Hubbard, lo stipendio, il reddito, le automobili, gli stili di vita e molto altro si aggirerebbe intorno al milione di euro.

Insomma, anche d’autunno la Divina non perde quel fascino che la caratterizza e dimostra di avere un’attrativa sicuramente unica al mondo. D’altronde, anche la CNN ha nominato la Costiera Amalfitana tra le località più affascinanti da visitare in autunno nel Belpaese e questo non può che confermare quanto detto. “L’Italia è meravigliosa a settembre”, ha affermato Fulvio De Bonis, fondatore di Imago Artis Travel, una società con sede a Roma che vende viaggi di lusso in Italia.