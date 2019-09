Costiera, da America’s Got Talent a Positano: ecco il cantante Johnny Manuel

Ancora vip in Costiera e ancora vip a Positano. La perla della Divina è ormai una delle mete preferite di tantissime celebrità internazionali e questo autunno sembra letteralmente invasa da vip di ogni genere. Da attori a cantanti, Positano sta vivendo un momento eccezionale per quanto riguarda la visibilità. Ultimo arrivato il cantante americano Johnny Manuel, talento venuto fuori dal programma America’s Got Talent. Lo stesso Manuel ha postato diverse foto e un video che lo ritraggono appunto a Positano.

Johnny Manuel è originario di Flint, in Michigan. Da bambino i genitori non riuscivano ad allontanarlo dalla sua radio per quanto fosse attratto dalla musica. Ben presto iniziò a imitare ogni nota che sentiva uscire dagli altoparlanti: la musica era la sua passione. Dopo aver pubblicato una cover originalissima di una canzone dei Run-DMC, gruppo hip hop che ha contribuito alla crescita di popolarità del loro genere, ha firmato un importante contratto discografico all’età di soli quattordici anni con il soprannome di Lil ‘Johnny.

Manuel era ovviamente elettrizzato all’idea di registrare negli studi e di andare in tournée con artisti famosi. Un paio d’anni dopo, tuttavia, il suo successo venne meno. A 17 anni, si rinchiuse in una stanza, depresso, a rimuginare per l’occasione perduta. Ha iniziato a lavorare poi alla vendita al dettaglio e ha fatto ogni tipo di lavoro. Ora, pian piano, è riuscito a tornare sotto i riflettori per una seconda possibilità mentre presenta se stesso e la sua musica al mondo.