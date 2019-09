Non c’è alcun dubbio; anche quest’anno un gran numero di vip ha scelto la Costiera Amalfitana per trascorrere serenamente le proprie vacanze. Già l’anno scorso la rivista Independent Online, molto nota in Sud Africa, aveva pubblicato un articolo facendola rientrare tra le 5 mete più ambite dalle celebrità di tutto il mondo. E non aveva torto, considerando che erano stati avvistati, tra i tanti, vip del calibro di Jennifer Lopez, Beyoncé e Jay Z, Leonardo Di Caprio, Mariah Carey, Justin Bieber e Michelle Hunziker.

Quest’anno la storia si ripete: Sabrina Ferilli e Brad Pitt sono stati tra i primi a sbarcare per assaporare tutto il bello che i comuni campani potessero offrire loro. Anche Chris Hemsworth, meglio conosciuto come Thor, si è fatto fotografare in giro per le vie salernitane, probabilmente per festeggiare il successo di Men in Black.

Positano è stata scelta da Ultimo , all’anagrafe Antonio Moriconi, che non si è risparmiato un giretto anche ad Amalfi e Sorrento. Dopo il successo del tour “Colpa delle favole”, che lo porterà ad un’altra serie di eventi negli stadi di tutta Italia, il cantautore romano si concede un meritato riposo tra le spiagge più belle della penisola.

Anche la penisola sorrentina è stata presa d’assalto: Rihanna a Nerano, Donnarumma e tutti i calciatori del MIlan a Massa Lubrense e i Metallica a Capri.

In ultimo, ma non meno importante, anche Ravello ha conquistato un posto nel cuore di molte celebrities, primi tra tutti Fedez e Chiara Ferragni. I due, che amano condividere con i propri followers ogni istante della loro vita, hanno pubblicato diverse storie del loro viaggio intrapreso con il figlio Leone. Senza mai perdere di vista il suo lavoro, Chiara ha alternato i soliti post su, ad esempio, prodotti professionali per capelli , a quelli su gite in barca e pranzi a base di piatti succulenti. Un vero e proprio incentivo per andare, almeno una volta nella vita, in Costiera Amalfitana!

In alternativa, si potrebbero seguire le orme di Lauren Bullen, conosciuta come Gypsea Lust, che viene pagata per viaggiare insieme al suo fidanzato Jack Morris. L’influencer, infatti, ha fatto della sua passione il suo lavoro e ad oggi è seguita da oltre due milioni di follower. Idea da prendere in considerazione per la prossima stagione estiva!