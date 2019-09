Costiera Amalfitana. Il ristorante Donato Poto tra i dieci leggendari di Los Angeles

E’ di un compaesano della Costiera Amalfitana uno dei dieci migliori e leggendari ristoranti di Los Angeles secondo Forbes.

Il suo nome è Donato Poto, che da oltre 30 anni vive negli USA per seguire il suo sogno di diventare un grande Chef.

Secondo l’autore dell’articolo sulla nota rivista, John Mariani, «Poto, nato in Costiera Amalfitana, è stato direttore di molti dei migliori ristoranti di L.A. e la sua clientela lo conosce e conosce le loro idiosincrasie» ed il suo ristorante “Providence” ne è la conferma.

La fama di Providence è data anche dal suo compagno d’avventure Michael Cimarusti.

La coppia ha saputo mantenere alti gli standard di qualità guadagnandosi le Due Stelle Michelin e il primo posto nella speciale classifica 101 Best Restaurants stilata dal critico culinario Jonathan Gold.

Donato è diventato un ristoratore molto noto a Los Angeles, soprattutto dopo la sua partecipazione al noto programma di Gordon Ramsey “Hell’s Kitchen” nel 2011.

Trasferitosi a L.A. negli anni 80-90 all’età si 22 anni, ha lottato tanto per realizzare il suo sogno. Le sue capacità gli hanno permesso di fare carriera rapidamente, tanto che per 14 anni ha collaborato al fianco del suo attuale mentore, Piero Selvaggio, come direttore del prestigioso ristorante Valentino a Santa Monica. Nel 2005 fa la conoscenza dello chef Michael Cimarusti con cui apre, nel 2005, il Providence Restaurant. Il successo di Poto e Cimarusti ha permesso, nel 2013, di aprire il secondo ristorante il Connie and Ted’s nel West Hollywood.