Costiera Amalfitana. Pubblicata la manifestazione di interesse per gli interventi a contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

Il Piano di Zona S2 Cava Costiera amalfitana informa che è disponibile l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla costituzione di un partenariato per la realizzazione degli interventi previsti dal bando regionale “Piani di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”.

La Regione Campania sostiene proposte progettuali presentate da partenariati composti da un minimo di tre soggetti e un massimo di cinque tra ambiti territoriali sociali (ruolo capofila); altri enti pubblici; istituzioni scolastiche; aziende sanitarie locali; soggetti del terzo settore, iscritti negli appositi registri regionali o nazionali.

Saranno ammessi a finanziamento progetti che incidono su uno o più dei seguenti ambiti di intervento: percorsi di conoscenza e di sensibilizzazione verso il problema del bullismo, come stimolo per la riflessione sul fenomeno e, più in generale, sulla convivenza pacifica, il rispetto delle diversità, la soluzione dei conflitti; percorsi di alfabetizzazione emotiva e di potenziamento delle abilità sociali, volti a “costruire” la competenza emotiva dei ragazzi, a educarli all’empatia, alla comunicazione assertiva e al comportamento prosociale, con particolare attenzione alla dimensione gruppale; percorsi di educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche; percorsi che mirano a promuovere una cultura dello sport giovanile come strumento per prevenire e ridurre i fenomeni di prevaricazione e di non rispetto delle diversità.

Il costo massimo ammissibile per ciascun progetto è di € 10mila euro.

Sul sito web dell’Ambito S2, all’indirizzo www.pianodizonas2.it è disponibile il testo completo della manifestazione di interesse e relativi allegati. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18-09-2019.