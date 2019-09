Costiera Amalfitana: tutto pronto per “War”, il film d’azione girato a Positano

Tutto pronto per lo spettacolare film d’azione indiano War, in uscita il prossimo 2 ottobre. Si tratta di un mega film d’azione in lingua hindi diretto da Siddharth Anand. È prodotto da Aditya Chopra per Yash Raj Films e vede tra i protagonisti Hrithik Roshan, Tiger Shroff e Vaani Kapoor.

Probabilmente nomi che non dicono molto ai più, ma basta sapere che si tratta di una super produzione che ha visto gran parte delle scene girate in Costiera Amalfitana. Ebbene sì, gran parte della trama si svolge in particolar modo a Positano (scene girate anche sulla spiaggia). Come ben saprete non è la prima volta che grandi produzioni cinematografiche scelgono la Divina per girare alcune scene o intere pellicole.

Per quanto riguarda la trama, il film segue la vicenda di un soldato indiano incaricato di eliminare il suo ex mentore, che era diventato un truffatore. La fotografia principale del film è iniziata nella seconda settimana di settembre 2018 e si è conclusa a marzo 2019. Inizialmente intitolato Fighters, il titolo del film è stato cambiato dopo l’uscita del teaser ufficiale a luglio 2019. La colonna sonora del film è composta da Vishal-Shekhar, con testi scritti da Kumaar e pubblicati sotto il banner YRF Music. War sarà distribuito in occasione del Gandhi Jayanti, ovvero un festival nazionale celebrato in India per celebrare l’anniversario della nascita di Mohandas Karamchand Gandhi, nato il 2 ottobre 1869.

Si celebra ogni anno il 2 ottobre ed è una delle tre festività nazionali dell’India. L’ Assemblea generale delle Nazioni Unite ha annunciato il 15 giugno 2007 di aver adottato una risoluzione in cui si dichiarava che il 2 ottobre sarà celebrato come Giornata internazionale della non violenza. Gandhi Jayanti è celebrato con preghiere e tributi in tutta l’India, incluso il memoriale di Gandhi a Nuova Delhi, dove è stato cremato. Le attività popolari includono incontri di preghiera, cerimonie commemorative in diverse città di college, istituzioni governative locali e istituzioni socio-politiche.