Costiera amalfitana, l’alba immortalata da Michele Abbagnara: le foto sono spettacolari

Se ogni anno la Costiera Amalfitana attira centinaia di migliaia di turisti, un motivo ci sarà. Anzi, tanti motivi. Uno di questi è sicuramente la possibilità di lasciarsi ipnotizzare dalla bellezza di scorci unici e paesaggi che ci invidia tutto il Mondo. E se il posto è magico, persino una cosa naturale come l’alba, che di per sé è un evento sempre affascinante, può risultare qualcosa di spettacolare.

Qualcosa di magico quanto immortalato dal giovane e affermato fotografo Michele Abbagnara, che ha fotografato un paio di giorni fa un’alba sensazionale: il sole che fa capolino dai Monti Lattari e genera una commistione di colori che emoziona soltanto a guardare. La luminosità è di un colore biancastro che vira poi veloce in una tonalità arancio-giallo oro all’approssimarsi della levata del sole. Sono le 6:50, circa.

All’alba, come si sa e come si può vedere chiaramente dalle immagini, i colori del cielo circostante il sole sono generalmente diversi da quelli del tramonto. Probabilmente, sotto certi aspetti, ancora più particolari e unici. Questo ha una spiegazione scientifica: dipende in gran misura dalla minor quantità di particelle sospese nell’atmosfera mattutina, fatto dovuto alla minor temperatura dell’aria e alla minor presenza di venti durante la notte.

Insomma, alle volte siamo talmente abituati ad essere circondati da cotanta bellezza che ci dimentichiamo della fortuna che abbiamo, ovvero quella di vivere in un territorio che ci invidia tutto il mondo; seppur con i problemi che lo attanagliano. Guardare queste immagini mette in pace con se stessi…