Costiera Amalfitana. Gli eventi della settimana dal 7 al 15 settembre

A Scala storie di sopravvissuti all’11 Settembre e di emigranti si incroceranno dal vivo in “Scala incontra New York”. Domani grande evento con Carlo Conti ed il Piccolo Coro dell’Antoniano. Lunedì Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria ed Ettore Prandini, Presidente della Coldiretti. Domani a Ravello il Conservatorio Santa Cecilia in concerto. Questa sera concerto notturno presso la Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo con il QUARTETTO DI ARCHI DEL TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI. Sempre a Ravello due straordinarie mostre : “Mille anni di Magie” dedicata alla storia millenaria di Villa Rufolo e fino all’1 Novembre la mostra dedicata a Jacquueline Kennedy. A Minori il 14 Settembre un grande Neri Marcorè in “LE MIE CANZONI ALTRUI” nello scenario della Villa Romana. Picasso in mostra a Cetara fino al 10 Settembre. A Tramonti l’8°Festival Organistico. A Praiano dal vivo Musiche di Bach e Telemann sul Sentiero degli Dei – ed anche il Praiano Walking Tour tra arte, laboratori, chiese, monumenti, itinerari naturalistici.

A MINORI , questa sera alle ore 21 Alessandro Haber e La Banda del Barrio in “El Tango concerto tra Borges e Piazzolla”, alla Villa Romana. Intanto fino a domani, Domenica 8 settembre si svolgeranno le Giornate dell’Orgoglio Spiaggista giunte alla loro IX Edizione. E sempre domani, Domenica 8 Settembre, dalle ore 19.00, presso il centro storico si terrà la Festa della Madonna dei Bambini. Giovedì 12 Settembre, alle ore 21 e 30, in Piazza Cantilena, sfilata di moda. Sabato 14 Settembre, per Viaggio D’Autore, arriverà invece Neri Marcorè alle ore 21.30, Area Archeologica Villa Romana in “LE MIE CANZONI ALTRUI”. Ed ancora fino al 15 Settembre “Libreria in Spiaggia” mentre Domenica 15 settembre ore 21.00, Piazzetta Maggiore Garofalo, NON CI RESTA CHE VIVERE di e con Leda Conti, in collaborazione con la Delegazione Croce Rossa Costa d’Amalfi.

Ad Agerola il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana il 7 – 8 e 12 Settembre .

Questa sera Festeggiamenti in onore di Santa Maria del Rosario con la cantante Mietta in Concerto. Tutte le serate sempre alle ore 21.

A Maiori – questa sera il Premio Letterario “Il Blu e il Verde: Erchie ci racconta”.

Mentre domani, Domenica 8 Settembre, alle ore 20.30, Chiesa di San Francesco

ATTO FINALE – Serata finale Maiori Music Festival .

Giovedì 12 Settembre alle ore 19, obelisco di Santa Maria a Mare si partirà per un TOUR ALLA SCOPERTA DEGLI ANGOLI PIÙ SUGGESTIVI di Maiori. Venerdì 13 Settembre ancora a Maiori, alle ore 20.30, Giardini Palazzo Mezzacapo, l’evento : “MISS GOCCE DI STELLE 14° edizione “.

A Positano, questa sera inaugurazione alle ore 18 presso la Cripta della Villa Romana, della mostra “Caffè con Pina” che terminerà Domenica 15 Settembre.

Alle ore 21 il Galà degli Artisti Premiati, per la 47° edizione Positano Premia la Danza Leonide Massine, presso la Spiaggia Grande. Martedì 10 Settembre alle ore 20 e 30, ancora presso la Spiaggia Grande, si svolgerà l’ ANASTASIO 5ET – Rassegna Musicale Incanto Acustico, a cura dell’Associazione culturale QuattroQ-arti

A Ravello

A RAVELLO una serata davvero intensa. Questa sera alle ore 20.00, Annunziata Edificio Storico, LE VARIAZIONI GOLDBERGS, per il Ravello Concert Society. Alle ore 21 , in Piazza Fontana Moresca, la cantante Valentina Stella in Suoni del Sud & Jazz. Alle ore 23, presso la Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, il QUARTETTO DI ARCHI DEL TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI

Pianista Giuseppe Albanese, Musiche di Puccini, Verdi, Ferrari, nell’ambito del 67^edizione Ravello Festival/Nel Giardino di Wagner. E domani a RAVELLO, alle ore 18.30, Annunziata Edificio Storico, l’ACCADEMIA SANNITA STRING QUARTET per il Ravello Concert Society. Alle ore 19.00, Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, il CONSERVATORIO DI MUSICA “SANTA CECILIA” DI ROMA, Ensemble di fiati con Musiche di Strauss, sempre per la 67^edizione Ravello Festival/ La Meglio Gioventù. Ancora a Ravello, Martedì 10 Settembre e Mercoledì 11 Settembre, esibizione del CONSERVATORIO DI MUSICA “BENEDETTO MARCELLO” DI VENEZIA per la 67^ edizione Ravello Festival/ La Meglio Gioventù. Mercoledì 11 Settembre, ancora a Ravello, alle ore 18.30, Annunziata Edificio Storico il SERENA VALLUZZI PIANO RECITAL per Ravello Concert Society .

Ravello avrà un Settembre pieno di grande musica come l’intera estate. Giovedì 12 Settembre, alle ore 19.00, al Duomo di Ravello, ANDREA MACINATI con musiche di Bach, Bossi, Respighi, per la 67^edizione Ravello Festival/ Le note di Sigilgaita. Alle ore 20 e 30, presso l’Auditorium Oscar Niemeyer, concerto del CONSERVATORIO DI MUSICA “NICOLA SALA” DI BENEVENTO “Charlie Mingus” con Orchestra Jazz e sempre nell’ambito della 67^edizione Ravello Festival/ La meglio gioventù. Venerdì 13 Settembre alle ore 18.30, Annunziata Edificio Storico, RUOPOLO & RUSSO duo violino e piano per il Ravello Concert Society. Sabato 14 Settembre ancora a RAVELLO e sempre alle ore 18.30, Annunziata Edificio Storico , il COSTANTINO CATENA PIANO RECITAL per il

Ravello Concert Society. Alle ore 19, presso la Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, il

GRUPPO OCARINISTICO BUDRIESE con musiche di Mozart, Rossini, Verdi, Piazzolla per la 67^edizione Ravello Festival/ Nel Giardino di Wagner. Alle ore 21, in Piazzetta di Torello, concerto di TONY ESPOSITO per Suoni del Sud & Jazz. Domenica 15 Settembre alle ore 10 e 30, presso la Valle delle Ferriere il racconto in musica : “La Valle risuona – Gerardo Sasso e l’Ordine dei Cavalieri di Malta”, a cura dell’Associazione Musica Totale. Si partirà con la guida alle ore 9 da Piazzetta San Giovanni, per il Pontone Scala Sound Trek 2019.

A RAVELLO, dal 14 settembre al 14 ottobre, tutte le sere dalle ore 20.00 alle 23.00, Villa Rufolo, la mostra “MILLE ANNI DI MAGIA”: storia, luci, suoni, colori ed effetti speciali tutto in 40 minuti di videomapping. Proiezioni ologrammatiche che faranno rivivere MILLE ANNI di storia del monumento principe di Ravello.

Poi fino all’1Novembre la mostra dedicata a Jacquueline Kennedy.

Si chiama: “JACQUELINE KENNEDY ON HOLIDAYIN RAVELLO, AUGUST 1962”, la mostra dedicata alla storica visita di Jacqueline ed a cura di F.Fortunato, con foto inedite e mai mostrate prima. La mostra sarà aperta fino all’1 Novembre, dalle ore 10 alle ore 13, nell’ambito del Ravello Art Center

A Villa Rufolo, fino al 15 Settembre, le opere di Francesco Guarino, Santa Barbara e Sant’Apollonia.

Tanti eventi a Vietri sul Mare.

Questa sera alle ore 19 e 30 sagrato Chiesa di Santa Margherita d’Antiochia in Albori – PREMIO BORGO ALBORI GRAN GALÀ DELLA CULTURA 2019. Alle ore 20 e 30 Arciconfraternita della SS. Annunziata e del Rosario – LA DANZA DELLA FISARMONICA Recital Solistico – Estate Classica 2019 VIII Edizione . Domani, Domenica 8 Settembre, alle ore 6.00, presso l’Arena del Fuenti, CONCERTO ALL’ALBA – REMO ANZOVINO. Alle ore 20 e 30 ancora presso l’Arciconfraternita della SS. Annunziata e del Rosario, l’Incanto d’Opera con Arie e Grandi Classici per l’Estate Classica 2019 giunta alla sua VIII Edizione con grande successo ed apprezzamento di pubblico. Giovedì 12 Settembre ancora a VIETRI SUL MARE, alle ore 20.30, Villa Comunale la NOTTE DI FINE ESTATE con l’Associazione culturale “Dott. Michele Siani”. Ed ancora a VIETRI SUL MARE, Venerdì 13 Settembre, alle ore 21.00, Arena del Fuenti, l’ORCHESTRA PIAZZA VITTORIO.

C’è anche Atrani con eventi davvero straordinari. Ad esempio, domani, Domenica 8 Settembre, i FESTEGGIAMENTI DI SANTA MARIA DEL BANDO

Processione e spettacolo pirotecnico. La Costiera Amalfitana è amata anche per queste tradizioni davvero uniche.

Musiche di Bach e Telemann sul Sentiero degli Dei – Praiano

Grandi eventi anche nel Settembre di Praiano. Mercoledì 11 Settembre, ore 10 e 30, musica sul Sentiero degli Dei Colle Serra con gli Enarmonici, Simone Mingo al flauto e Sara Rispoli al violino. Musiche di J.S. Bach, Telemann per I Suoni degli Dei .

La Costiera punta sull’escursionismo.

A PRAIANO ci sarà il PRAIANO-WALKING TOUR alla scoperta degli itinerari di Praiano NaturArte tra gli angoli nascosti, le edicole votive e le antiche chiese di PRAIANO. Si potrà partire ogni Martedì alle ore 9 e 30, andando alla scoperta dei lavori d’arte e delle chiese nei pressi di San Gennaro ed ogni Giovedì alle ore 18, nei pressi dell’Area San Luca. Tutte le visite saranno anche in inglese, con accompagnamento guide e completamente gratuite.

La FESTA DEI FICHI

C’è FURORE con la FESTA DEL FICO D’INDIA in programma il 14 Settembre. Sarà un evento tutto da vedere ed al quale partecipare. Un vero viaggio nella storia della Costiera Amalfitana.

A Tramonti l’8°Festival Organistico.

Alle ore 18 di Sabato 14 Settembre, a Tramonti si svolgerà il Festival della musica da Organo, giunto alla sua VIII edizione. Ben otto anni di grandi successi. L’evento si svolgerà presso la Chiesa di San Giovanni Battista con l’esibizione di Antonio Tomas Del Pino Romero.

A CETARA LA MOSTRA DEDICATA A PICASSO FINO AL 10 SETTEMBRE.

A Cetara, altro splendido borgo della Costiera Amalfitana, fino al 10 Settembre, dalle ore 17 e 30 alle ore 22 e 30, sarà possibile ammirare: “Picasso e l’Africa – All’Origine della Forma”. Una mostra con opere di Picasso, all’interno di un luogo affascinante e coinvolgente anche dal punto di vista storico: Torre di Cetara. Il tutto è un omaggio a Ugo Marano.

La Costiera attira sempre più turismo internazionale ma anche le grandi star del cinema internazionale e della finanza mondiale.

Tanti gli SPETTACOLI IN LINGUA ITALIANA E INGLESE

Ad AMALFI, fino al 12 settembre, tutti i giovedì alle ore 20.30

Lungo le vie del centro storico – LE TARANTELLE DELLA VITA STORIE D’AMALFI E DI AMALFITANI

FUNICULI’ FUNICULA’ live music – Ore 22.00, Cinema Iris

Tutti i venerdì fino ad Ottobre. E tanti altri eventi come : “THE BEST OF MUSIC FROM 70’S UNTIL NOW LIVE MUSIC” , alle ore 22.30, Cinema Iris, ogni Sabato e fino ad Ottobre.

Ed ancora THAT’S AMORE SHOW , alle ore 22 presso il Cinema Iris, ogni Domenica, mentre tutti i Mercoledì, alle ore 21, presso l’Antico Arsenale della Repubblica, ad Amalfi, ci sarà : “Musical REBELLION”. Ed infine l’“AMALFI 839 AD MUSICAL EPICO”, ogni Sabato, alle ore 21, ancora presso l’Antico Arsenale della Repubblica.