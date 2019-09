Costiera Amalfitana. E’ giunta ieri a Praiano la salma di Padre Antonio Bozza, oggi i funerali

E’ arrivato ieri il feretro, proveniente dall’Albania, di PADRE ANTONIO BOZZA, missionario dehoniano, nella Chiesa di San Gennaro nella Parrocchia di Vettica.

Le esequie saranno celebrate, nella stessa chiesa, oggi venerdì 13 settembre 2019, alle ore 10.00.

Si richiede, come espressa volontà del caro Padre Antonio, non fiori ma offerte per sostenere la missione di Boriç in Albania.

La Redazione porge le più sentite condoglianze alla famiglia tutta