Costiera amalfitana. Da domani 2 settembre entrano in vigore i nuovi orari dei collegamenti Travelmar, soppresse le ultime corse

Siamo alle porte dell’autunno e da domani, lunedì 2 settembre, entra in vigore il nuovo orario della Travelmar, che collega via mare Amalfi con Salerno e Positano. Le giornate si accorciano, i viaggiatori diminuiscono e le ultime partenze della sera sono state quindi soppresse. Non ci sanno più le seguenti corse:

Salerno (Piazza della Concordia) – Amalfi – Positano ore 18.30

Amalfi – Positano ore 19.20

Positano – Amalfi – Salerno (Piazza della Concordia) ore 20.00

Amalfi – Salerno (Piazza della Concordia) ore 20.30

Cetara – Positano ore 18.15

Maiori – Positano ore 18.35

Minori – Positano ore 18.45