Il Costa d’Amalfi travolge 4-0 l’Audax Cervinara. Dominio assoluto dei costieri

Il Costa d’Amalfi cala il poker e doma l’Audax Cervinara.

Si giocava uno dei big match di giornata, al San Martino di Maiori, tra Costa d’Amalfi e Audax Cervinara.

Gli uomini di mister Ferullo regalano spettacolo e tanti gol a tutti i tifosi che hanno riempito il San Martino.

Prima frazione ad alta intensità con i costieri che trovano subito il vantaggio con una gran giocata di Infante, il quale in area si gira e calcia sul secondo palo freddando Amoroso. Il Cervinara prova una timida reazione, che non porta ad azioni di un certo rilievo. Il Costa d’Amalfi comincia a macinare gioco, ed al 39esimo Guerrera recupera palla in mediana, arriva al limite e lascia partire un missile che si insacca in rete.

Nella ripresa gli uomini di mister Ferullo dilagano, mettendo in mostra tanta qualità ed organizzazione.

Dopo due minuti Iommazzo va via sulla destra in area e si procura un calcio di rigore: dal dischetto Lettieri non perdona, portando i suoi sul 3 a 0.

Allo scoccare dell’ora di gioco arriva io poker: calcio di punizione di Infante dalla destra, palla tesa in area che nessuno riesce a deviare ma che si insacca nell’angolino alla destra di Amoroso.

Il Cervinara non c’è più, e i costieri continuano a macinare gioco ed occasioni, ma il risultato non cambia più.

Una vittoria importante, e fondamentale, perchè arrivata dopo due pareggi con parecchi rimpianti. Ora peró è tempo di pensare oltre, e dopo qualche giorno di riposo la testa dovrà andare alla difficile trasferta di Battipaglia.