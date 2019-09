Coppa Italia, il San Vito Positano non si ferma più e passa il turno contro Real Palomonte

Grande partita quest’oggi al Cerulli di Massa Lubrense, dove il San Vito Positano pareggia 3-3 e passa il turno in virtù dello 0-1 maturato all’andata.

Partita spettacolare che i ragazzi di Cuomo cominciano bene, ma alla prima distrasione sono gli ospitiba passare in vantaggio. I giallorossi però non si perdono d’animo e in 5 minuti la ribaltano grazie alle reti di Nevola e Calabrese.

Successivamente un’ingenuità di Pommella complica la partita, lasciando i compagni in 10 a causa di un’espulsione. L’inferiorità numerica si fa sentire e i padroni di casa subiscono il gol del 2-2 in maniera evitabilissima.

Nella ripresa sono gli ospiti che vanno alla ricerca del gol del vantaggio, con il San Vito che si difende bene. Al 65′ però il Palomonte passa in vantaggio tra le polemiche dei calciatori costieri, i quali lamentano un fallo subito a centrocampo da un compagno che l’altro non ha ravvisato.

La partita diventa bellissima, con occasioni da una parte e dall’altra. Il Palomonte più volte sfiora il quarto gol, ma il San Vito, nonostante l’inferiorità numerica, non è da meno. La rete del 3-3 arriva all’85’ su calcio di rigore trasformato da bomber Marzochella.

Forcing finale dei biancorossi che con un tiro da limite sfiorano il gol se non fosse stato per una gran parata di capitan Palumbo. Finisce 3-3 una partita a dir poco spettacolare, giocata a viso aperto da entrambe le squadre.

Il San Vito Positano continua il suo filotto di vittorie tra campionato e coppa. Adesso testa al campionato per continuare la scalata.