Coppa Italia, Costa d’Amalfi vola agli ottavi. Battuta 2-1 la Scafatese

Vince il Costa d’Amalfi, e passa il turno di Coppa Italia come prima del girone, volando direttamente agli ottavi di finale.

Mister Ferullo da ampio spazio a tutta la rosa, schierando in campo ben 8 under, tra cui anche un classe 2003.

Nonostante ció i costieri giocano un buon calcio, tenendo il pallino del gioco per tutta la gara.

Al 26′ Reale, servito da Ferrara, lascia partire un destro che Ayari blocca con il braccio: calcio di rigore. Dal dischetto Lettieri non sbaglia.

Immediata la reazione degli ospiti: 2 minuti e trovano il pari con la prima conclusione in porta: D’Apice dal limite non lascia scampo a Scognamiglio.

Nella ripresa è un monologo dei padroni di casa.

Il gol vittoria arriva a 10 minuti dalla fine, quando Bovino, recuperata palla tra le linee, dribbla il primo avversario, si presenta in area, salta anche il secondo e trafigge Sorrentino con il destro.

La Scafatese cerca una timida reazione, ma sono i costieri a sfiorare la terza marcatura.

Finisce 2-1, il Costa d’Amalfi passa il turno di Coppa Italia, con due vittorie in due gare disputate, ed agli ottavi affronterà il Faiano.

Per i ragazzi di mister Ferullo una buona prestazione, dopo la sfortunata prova interna proprio contro il Faiano.

Adesso peró si torna a pensare al campionato, infatti domenica c’è l’insidiosa trasferta di Palma Campania.