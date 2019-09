Controlli alla circolazione stradale in Costiera: una denuncia per abuso di sostanze alcoliche

Durante tutto il fine settimana i militari della Compagnia di Amalfi hanno effettuato un ampio servizio di monitoraggio della circolazione stradale mediante l’esecuzione di posti di controllo, perquisizioni e controlli con l’etilometro: come spesso accade, sono sempre i più giovani che prestano meno attenzione all’abuso di sostanze alcoliche. Ne sa qualcosa un giovane 24enne originario di Napoli, che a seguito di alcool test, nella notte del 20 settembre, è stato trovato con un tasso alcolemico ben superiore all’1,5 mg/l: inutili le giustificazioni, per lui è scattata la denuncia in stato di libertà ed il ritiro di patente. Anche altri due giovani, nei giorni successivi, sono stati sorpresi con un tasso alcolico superiore al consentito ma inferiore a 0,8 mg/l, motivo per cui è stata comminata una salata sanzione amministrativa con sospensione di patente. Nel complessivo, durante il weekend, i militari dell’Arma hanno identificato 250 persone, controllato oltre 180 veicoli, elevato 20 contravvenzioni al codice della strada e segnalato tre ragazzi perché in possesso di piccole dosi di stupefacenti.

Continua senza sosta il lavoro dei nostri Carabinieri che cercano ogni giorno di garantire ai cittadini della costiera una circolazione tranquilla lungo le strada ad alto traffico che percorrono il territorio.