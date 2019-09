CONTE SCEGLIE I CALCIATORI PIU’ UTILI E DUTTILI AI SUOI SCHEMI

Nessuna sorpresa nella lista Champions appena presentata dall’Inter per il girone che la vedrà opposta a Barcellona, Borussia Dortmund e Slavia Praga. Nell’elenco sono compresi soltanto 23 giocatori in quanto i nerazzurri hanno soltanto due elementi, (Dimarco e Biraghi) eleggibili per i 4 posti dei cresciuti nel vivaio. Rimangono fuori il terzo portiere Berni (c’è il baby Stankovic nella lista B, insieme ad Esposito, l’unico della Primavera fisso in prima squadra) e il 2002 Agoume, che sarebbe entrato soltanto in caso di cessione di Borja Valero. Questo l’elenco completo dei giocatori a disposizione di Antonio Conte per la Champions: