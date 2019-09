SORRENTO DIVERSA ED EUROPEA

Salutiamo con stima il dr. Nino Gianmarino, sperando di incontrarlo in altre vesti manageriali. Nino Gianmarino in questi anni ha contribuito con il suo amore per l’arte alla

crescita della cultura della citta’. Un impegno forte oltre gli ostacoli della burocrazia. Ha cercato da “amministratore” e da dirigente della cosa pubblica di dare una visione europea a un paese che perde esperienza e professionalità. Un carattere difficile che ha forse limitato e condizionato scelte importanti. Sicuramente un grande lavoratore e professionista che è stato ed è un riferimento di alto profilo per il sindaco, il futuro primo cittadino, che sarà eletto il 2020 , gli amministratori e la politica sorrentina tutta che ha perso l’occasione di avallare e sostenere suoi grandi progetti. Il sindaco Cuomo nella sua squadra di governo , tra i dirigenti, aventi diritto e requisiti, per il corretto funzionamento della macchina comunale, dovrà trovare un valido sostituto o un manager che sappia coprire un ruolo di grande responsabilità, fatto e svolto ed esercitato in maniera encomiabile da un amico serio di poche parole e molto professionale.

Nino Gianmarino un vero sorrentino.

RIFLESSIONI DI MARIO GARGIULO

EX ASSESSORE SORRENTO

Quello di oggi è stato il tuo ultimo giorno di lavoro come dirigente comunale. Un lavoratore instancabile e sempre disponibile: ecco chi hai dimostrato di essere durante la tua carriera. Nel mio percorso politico sei stato un riferimento fondamentale, insieme abbiamo portato avanti tante battaglie. La tua generosità ti ha spinto spesso a stare al mio fianco anche in ambiti forse lontani dalle tue competenze in senso stretto, ma a spingerti è stato l’amore per la tua Sorrento. Oggi la macchina amministrativa perde un ingranaggio fondamentale. Il mio augurio è che tu possa continuare a dare ancora tanto alla città, magari in altre vesti…