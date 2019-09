Colpo di scena a Sant’Agnello. Per la vicenda cani arriva Enrico Rizzi del Partito Animalista Europeo . I vertici del Partito Animalista Europeo, Enrico Rizzi e Stefano Fuccelli, rispettivamente Capo della Segreteria Nazionale e Presidente del Partito Animalista Europeo, venerdì 27 settembre alle ore 11:30 saranno in Viale dei Pini a Sant’Agnello (Napoli) per verificare personalmente quella che definiscono ” la gravissima situazione” .. ” di cani rinchiusi dentro un appartamento di una donna … denunciata per maltrattamento di animali..”.

E’ da quasi una settimana che la vicenda sta sotto i riflettori. Sit in degli ambientalisti, controlli dei carabinieri di Sorrento con l’ASL di Castellamamare di Stabia / Sorrento, competente per l’area in Campania, che con un sopralluogo congiunto non hanno trovato anomalie.

Dunque al momento, è bene precisarlo, non è stato accertato alcun reato da parte delle forze dell’ordine.

Ma gli animalisti continuano a segnalare video e audio sugli animali chiedendo che le vengano tolti. Denunce, raccolte di firme, gruppi su facebook, continua la mobilitazione