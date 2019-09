CNN: “Capri e la Costiera Amalfitana tra i posti italiani più belli da visitare in autunno”

Ancora una volta i media internazionali parlano della Costiera Amalfitana e di Capri. In particolare, questa volta, è la CNN, nella sua versione online, ad elencare i posti più affascinanti da visitare in Italia in autunno e tra questi figurato Capri la Divina, appunto.

Si legge nell’articolo: “Mentre la stagione turistica estiva di punta del Paese è finita, gli addetti ai lavori sanno che settembre e l’autunno in generale è in effetti il ​​momento migliore per viaggiare in Italia. “L’Italia è meravigliosa a settembre”, afferma Fulvio De Bonis, fondatore di Imago Artis Travel, una società con sede a Roma che vende viaggi di lusso in Italia. “I luoghi popolari non presentano le folle dell’estate, il clima è caldo ma non troppo e gli italiani che lavorano nel turismo sono di umore migliore perché non sono così oberati di lavoro”.

E nella seconda metà di settembre fino a ottobre e novembre, dice De Bonis, i prezzi degli hotel e dei voli diminuiscono.

Coloro che stanno considerando un viaggio per questo autunno sono fortunati perché i prezzi delle tariffe aeree per l’Italia dagli Stati Uniti sono meno costosi quest’anno rispetto al 2018, secondo l’app di previsione delle tariffe aeree Hopper”.

Tra le località italiane citate troviamo Milano, Roma, la Puglia in generale e appunti Capri e la Costiera Amalfitana.

Si legge: “La cornice da sogno delle strade collinari della Costiera Amalfitana che abbraccia il mare, acque turchesi, scogliere scoscese e limoneti terrazzati potrebbe essere il luogo più fotogenico in Italia. Capri, a breve distanza in barca, non è molto indietro in tal senso. I limoni sono un alimento base di Amalfi e vale la pena fare un tour del limone in cui un contadino locale ti mostra i loro frutteti e assaggia i prodotti, come la torta al limone, le caramelle dure al limone e, naturalmente, il liquore al limoncello (gli hotel e le agenzie di viaggio possono organizzare un visita). Il Monastero Santa Rosa, un ex monastero del 17 ° secolo, ad esempio, ha un pacchetto con un’escursione di mezza giornata che porta gli ospiti attraverso un antico bosco di castagni, finendo in un agriturismo a conduzione familiare, un pasto da fattoria a tavola dove il menu cambia in base alla resa dell’azienda agricola di famiglia”.