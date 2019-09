Circumvesuviana da incubo, ancora disagi e ritardi per i treni sulla tratta Sorrento-Napoli

Non c’è tregua per i viaggiatori della Circumvesuviana, costretti a scontrarsi troppo spesso con forti disagi. L’ultimo caso si è verificato nel pomeriggio di oggi alla stazione di Castellammare di Stabia quando è stato annunciato che tutti i treni portavano almeno 40 minuti di ritardo. A tutto questo si è aggiunto un altro problema, tutti i mezzi sarebbero transitati sul secondo binario comportando tempi maggiori per la gestione del traffico e le manovre. E intanto i pendolari non possono far altro che pazientare in attesa del treno che li riporterà a casa dopo una giornata di lavoro.