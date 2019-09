Cilento, cosa ci siamo fumato

La pulicaria; negli anni 50 veniva usata per disperazione da fumatori squattrinati al posto del tabacco; se la mettevi in cantina, scappavano le pulci, neanche ai topi piaceva il suo odore pungente; oppure se ti preparavi un infuso con quest’erba andavi di corpo che era una meraviglia.

Secondo alcuni provocava allucinazioni; vedevi un cavallo volare o il diavolo camminare in giardino o dormire al tuo fianco; ma nel dopoguerra, ai fumatori accaniti e senza un soldo, interessava solo essiccarla per poi fumarla; i vecchi del paese, Perdifumo, raccontavano di un tizio soprannominato a pullecara, proprio per il grandi fumate di pulicaria.

Non costava niente, bastava raccoglierla nei campi, avere la pazienza di tenerla al sole per qualche giorno ed era bella e pronta per essere fumata; e che fumate! Se mancavano le cartine per fare le sigarette, si rimediava utilizzando le foglie che avvolgono le spighe di granoturco, chiamate popolarmente scoie.

Giovanni Farzati