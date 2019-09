Chiara Savino fra le prime 40 di Miss Italia. Tutta la Costa d’ Amalfi a fare il tifo. Che sia una bellissima persona la nostra Chiara, originaria di Tramonti in Costiera amalfitana, dove a Napoli durante il Bufala Fest la hanno omaggiata anche di una pizza dedicata, lo si è visto dal primo gesto fatto sul suo profilo personale di facebook

I ringraziamenti

Faccio un ringraziamento a tutte le persone che in questi giorni condividono le mie foto, cercando di sostenermi fino all’ultimo in questo percorso! Siete gentilissimi, grazie ancora! Argia Montano ❤️ Anna Cantatore ❤️

(Ringrazio tutte le mie zie e i miei amici )

Il sogno di indossare la corona più prestigiosa non si è avverato ma per Chiara Savino la finale di Miss Italia a Jesolo si è rivelata comunque una serata indimenticabile.

Chiara, originaria del paese della Campania fra Monti Lattari e Costiera amalfitana, Tramonti, in provincia di Salerno, per parte paterna, di Alessandria in Piemonte, regione di cui è Miss, ha superato la prima selezione, quando da 80 ragazze in gara si è passate a 40, ma poi è stata eliminata.

Niente da fare, purtroppo, anche per l’ultima speranza del ripescaggio, quando su 78 ragazze solo una è tornata in gara, scelta dalla giuria presieduta da Gina Lollobrigida.

Ma è rimasta a tutti nel cuore, per la sua bellezza, signorilità e intelligenza. Grazie da Positanonews Chiara